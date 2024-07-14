عقب تقديم أوراق اعتماده للسيسي.. سفير الصومال يشيد بمستوى العلاقات مع مصر

قدم السفير علي عبدي أواري، اليوم الأحد، 14 يوليو 2024، أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، سفيرا لجمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.





وخلال اللقاء، نقل السفير علي عبدي أواري، تحيات الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال والشعب الصومالي إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وحكومته، موجها الشكر والتقدير للقيادة المصرية علي حسن الاستقبال والحفاوة التي وجدها منذ وصوله إلى أرض مصر "أرض الكنانة".

وأعرب سفير الصومال بالقاهرة، في بيان، له اليوم عقب تسليم أوراق اعتماده، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادته لدعم الدول العربية ومنطقة القرن الإفريقي وخاصة الصومال في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأكد سفير الصومال بالقاهرة، على عمق العلاقات الصومالية المصرية، والتي تمتد إلى عهد الفراعنة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات الصومالية المصرية من تقارب كبير خلال المرحلة الماضية، بدعم من الإرادة السياسية القوية وفي ضوء حرص القيادتين السياسيتين على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في شتي المجالات.

وأشاد سفير الصومال لدى مصر بمستوى العلاقات الصومالية المصرية، مؤكدا حرصه على العمل على البناء على هذا التطور الكبير في العلاقات لزيادة وتيرة التعاون لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة التعليمية والصحية والثقافية، بالإضافة إلى المجال العسكري والأمني أيضًا.