نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل وفد جمعية مستثمري ٦ أكتوبر لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفدا من جمعية مستثمري ٦ أكتوبر لتهنئته بمناسبة توليه منصب محافظًا للجيزة.

وخلال اللقاء تقدم محافظ الجيزة بالشكر للحضور على التهنئة مشيرا أن المحافظة تشهد نهضة تنموية شاملة بمختلف المجالات ومعبرا عن آماله لصنع مناخ من التعاون المشترك بين المحافظة وجمعيات المستثمرين ووضع آلية لتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية.

وأكد النجار على توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والطرق والخدمات والتى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبهم قدم أعضاء وفد جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر التهنئة للمحافظ على توليه مهام منصبه متمنين له النجاح والتوفيق، ومؤكدين على تطلعهم للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة.

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