بطريرك الكاثوليك يترأس قداس ختام مسيرة صلاة بكاتدرائية المنيا

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جدة - نرمين السيد - بطريرك الكاثوليك
شارك في الصلاة كل من: الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.
شارك أيضًا المونسينيور چوزيف فورو، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، وخادم المسيرة، وبعض الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشباب المسيرة.
وألقى صاحب الغبطة عظة بعنوان "نهاية المسيرة بداية الانطلاق"، مؤكدًا للحاضرين أن الانطلاق من المسيرة، كعلامة حية، ونقطة بداية، للدخول في عمق الحياة الروحية، من خلال الصلاة.
الجدير بالذكر أن مسيرة الشباب الحادية عشر "مسيرة صلاة"، أقيمت في الفترة من السابع، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.
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