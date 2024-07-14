وفد من جنوب أمريكا يزور مسار العائلة المقدسة بالقوصية (صور)

جدة - نرمين السيد - الأنبا يوسف مطران قام الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته مجموعة "HOPE"، بزيارة دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، والذي يمثل نقطة مسار العائلة المقدسة بالقوصية واستمعوا إلى شرح تاريخ الدير وكذلك زيارة الكنيسة الأثرية وحصن الدير الأثري وكنيسة مارجرجس.



ومجموعة "HOPE" هم أقباط من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، يخدمون في مجال الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية، تحت إشراف نيافة الأنبا يوسف وجاءوا إلى مصر لتقديم بعض من تلك الخدمات.

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