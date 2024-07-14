الأرصاد: ارتفاع الأمواج يصل لـ2متر، تحذير من الملاحة فى البحر المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 06:31 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية غدا الإثنين، على الشواطئ الغربية بالبحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر وتصل سرعة الرياح من 40:30 كم فى الساعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء



حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:29