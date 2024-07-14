وزارة العمل تعلن أنها المسئولة عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 06:31 مساءً - في إطار جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل آمنة ولائقة للشباب المصري بالخارج، فإن الوزارة تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة، والحذر، لعدم التعرض للنصب، فيما يتعلق بالسفر للعمل الموسمي في قطاع الزراعة باليونان، سواء من خلال شركات أو أفراد.

وتؤكد الوزارة أنها هي المسئولة عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان، دون أية وسطاء، وقد تمت موافاة الجانب اليوناني بقاعدة بيانات العمالة التي تم عقد اختبارات لها، وفي انتظار موافاتنا بأسماء العمال الذين وقع الاختيار عليهم.

وزارة العمل: تحويل شركات مُتهمة بالنصب على المواطنين لمباحث الأموال العامة

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أية مُستجدات من خلال الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة الرسمي، علمًا بأن كافة الوظائف التي تُوفرها الوزارة سواء بالداخل أو الخارج مجانية ودون أية تكاليف.

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن تقديم بلاغات من الإدارة العامة للتشغيل إلى مباحث الأموال العامة بالعباسية، ضد مجموعة من الشركات، وأرقام هواتف، وصفحات إلكترونية وهمية، متهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى الوزارة.

وحث الوزير الإدارة المُختصة بالوزارة بمتابعة هذه البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا بشكاوى إلى الوزارة تفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات، ومواقع إلكترونية، وهواتف محمول وهمية، تدعي قدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل والخارج، خاصة اليونان، وكذلك صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وذلك مُقابل رسوم ومبالغ مالية.

على جانب آخر، أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن تقديم بلاغات من الإدارة العامة للتشغيل إلى مباحث الأموال العامة بالعباسية، ضد مجموعة من الشركات، وأرقام هواتف، وصفحات إلكترونية وهمية، متهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى الوزارة.

وحث الوزير الإدارة المُختصة بالوزارة بمتابعة هذه البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.