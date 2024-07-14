وزير الزراعة يشهد تخرج 23 متدربا أفريقيا.. ويؤكد: تكليفات رئاسية بتعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 06:32 مساءً -

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج المبعوثين الأفارقة من البرنامج التدريبي "تبنى استراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في افريقيا"، الذي يأتي في إطار تفعيل إتفاقية التعاون الثلاثي مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA"" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقام فاروق بتسليم المتدربين شهادة إتمام البرنامج، وأكد على أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية لاشقائنا العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الأفريقية، لرفع كفاءتهم والاستفادة بالخبرة المصرية في هذا المجال تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة.

من جانبه قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن البرنامج نفذه المركز المصري الدولي للزراعة لعدد 23 متدرب من 13 دولة إفريقية هم بوركينا فاسو، توجو، زامبيا، غانا ، غينيا كوناكري، كاميرون، كوت ديفوار، كينيا، ملاوي، مالي، مدغشقر، الصومال،النيجر، واشتملت مراحل تنفيذ البرنامج على شقين، الشق الاول منها تضمن القاء الضوء على الإنتاجية الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأرز وكيفية الذكاء الاصطناعي لمجابهة النتائج السلبية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لحقول ومزارع الأرز بمحافظة كفر الشيخ ومحطة غربلة وتنقية التقاوي فضلاً عن تنفيذ عدد من الزيارات إلى المعامل البحثية للتعرف على كيفية إنتاج البذور المعتمدة.

تضمن البرنامج السياحي على عدد من الزيارات المختلفة لمحافظة الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

وأشاد المشاركين بالبرنامج التدريبي من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال إستراتيجيات زراعة الأرز، في ظل التغيرات المناخية في إفريقيا وكذا أشاد بالسادة المتدربين.

حضر الاحتفالية بعض ممثلى السفارات القارة الافريقية المشاركة في البرنامج، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، وشينوما ساو نائب رئيس مكتب جايكا مصر، والمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.