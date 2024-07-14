وزير الشباب والرياضة فى أول إجتماع لمجلس أمناء إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية: تمكين الشباب أولوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 06:32 مساءً - ألتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس أمناء إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية في اجتماعهم الأول؛ لبحث ومناقشة خطط عمل الإتحاد والرؤية المستقبلية والبرامج التدريبية للكيانات خلال الفترة المقبلة، بحضور وسام صبري، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من الإتحاد والجهات الممثلة من الاكاديمية الوطنية للتدريب والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن تمكين الشباب أولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والإيمان الكامل بأهمية مشاركتهم في صنع القرار، والعمل على تعزيز دورهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلي إهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب.

وأشار الوزير إلي أهمية دور إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة، لما تمثله الكيانات الشبابية كشريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، وتعمل على دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.