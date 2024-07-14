الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تستجيب لطلب سيدة ومساعدتها فى الإنتقال إلى المستشفى لتلقى العلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات، خاصةً ذات الطابع الإنسانى، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بطلب مساعدة لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتعذر نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لمعاناتها من بعض الأمراض، وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها توجهت المواطنة المذكورة بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.