نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة نجل المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نجل المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، والذي وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل: بمزيد من الأسى والحزن ينعى جميع العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة أحمد محمد عامر، نجل المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان المهندس محمد عامر، أجرى قبل ساعات قليلة جولة رفقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، داخل محطة مصر للسكة الحديد بوسط القاهرة.