الوطنية للتدريب تنشر أولى حلقات الموسم الرياضي مع النائبة آية مدني (فيديو)

جدة - نرمين السيد - النائبة آية مدني

نشرت صفحة الأكاديمية الوطنية للتدريب، على فيسبوك، اليوم الأحد، أولى حلقات الموسم الرياضي بمناسبة دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، مع النائبة آية مدني.





وقالت صفحة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال منشورها: من الأكاديمية إليكم.. أولى حلقات الموسم الرياضي بمناسبة دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، مع النائبة آية مدني، بطلة العالم في رياضة الخماسي الحديث، وعضو البرلمان المصري، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وأضافت أن اللقاء يأتي في حلقة مميزة من NTA Podcast بعنوان "صناعة البطل الرياضي" وتحاورها الإعلامية هاجر جميل، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

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