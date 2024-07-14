"الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد الأجواء على الشاطئ المجاني بالعلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 07:29 مساءً - أجرى أحمد يعقوب مراسل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، جولة بالشاطئ المجاني بمدينة العلمين الجديدة الممنوح من الشركة المتحدة، وتحدث عن أن الخدمات مميزة وازدياد الإقبال وتزاحم يوم عن الآخر على الشاطئ المجاني في العلمين الجديدة.

وأوضح المراسل، أن الفعاليات مستمرة من الكرة الشاطئية وكرة السلة ولكن المصيفين يفضلوا الشاطئ في الصباح الباكر وبداية من الساعة 5 تبدأ الفعاليات الخاصة بالأنشطة الرياضية.

وقال حسام شعبان أحد المسئولين عن الشاطئ المجاني بالعلمين الجديدة، في لقاء بكاميرا "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، إن الشاطئ يوفر جميع الخدمات لكل الفئات منذ الاعلان عنه وفي إقبال كبير من الجماهير، مؤكدا أنه من أفضل الشواطئ في مدينة العلمين ويقدمون الخدمات للجميع.

وأشار إلى أنه تم توفير دورات مياه وأماكن تغيير ملابس وجراح خاصة بالشاطئ، موضحا أن الشاطئ رملي ومجهز تمام وتم العمل فيه على مدار 24 ساعة لمدة أربع أيام والشغل كان بالحفرات لتجهيز الشاطئ وقدروا في فترة صغيرة يطلعوا المكان بشكل يليق بمدينة العلمين والمصريين.