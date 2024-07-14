الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا

أحمد جودة - القاهرة - للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج

أعلنت الكلية الفنية العسكرية، فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، اعتبارًا من اليوم حتى 01 / 08 / 2024.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين، ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وأوضحت الكلية أنه على الراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية، الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للكلية.