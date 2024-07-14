الأربعاء.."الصحفيين" تدعو لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس بحضور أمين عام المؤتمر ومنسقى اللجان، يوم الأربعاء القادم 17 يوليو 2024م، الساعة السادسة مساءً.

يناقش الاجتماع مناقشة الرؤى المتعلقة بملفات المؤتمر ولجانه، وكذلك مناقشة التصورات النهائية لخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار د. وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار الأساتذة: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.