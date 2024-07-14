وزير الزراعة: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين «صور»

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ أن تشرف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، بادرت بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه ‏هذا القطاع، وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل ‏وأسلوب المتابعة.





جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة مجلس النواب المُشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وحضور النائب محمد أبوالعنين، وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

واستعرض وزير الزراعة أهداف وبرامج ومسارات عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024-2025 حتى 2026-2027.

وقال وزير الزراعة، إنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة، وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يُعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد "فاروق" من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها، هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة، وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

كما أشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.

وأشار "فاروق" إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، فضلًا عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات "مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات... إلخ".