أوراق اعتماد السفراء.. بروتوكولات وأهمية دبلوماسية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - تسلم الرئيس لأوراق السفراء بالقاهرة
عناصر الوثيقة
وفي إطار اعتماد السفراء، يرصد "دوت الخليج" عناصر وثيقة اعتماد السفراء والتي تتضمن اسم ولقب رئيس الدولة المستقبلة للسفير واسم السفير أو رئيس البعثة ودرجته الدبلوماسية، وتشيد بقدرته على تطوير العلاقات بين الدولتين، والأمنيات الطبية لشخص رئيس الدولة المستقبلة وشعبه، وتختتم بتوقيع رئيس الدولة المرسلة وكان وتاريخ التوقيع.
أهمية أوراق الاعتماد
رئيس البعثة لا يبدأ عمله قبل تقديم أوراق الاعتماد فضلا عن تحديد الأسبقية بين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أسماء السفراء الجدد
والسفراء الجدد هم هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وعمر نتيزيمبيريه سفير جمهورية بوروندي، ومحمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية، وإيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية، وسامي شيبا سفير جمهورية ألبانيا، والفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي حسن سفير جمهورية السودان، والدكتور قحطان طه خلف جنابي سفير جمهورية العراق، ودولي غو ألبير سفير جمهورية كوت ديفوار، وعلي عبدي أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيرجيو ناتو كابا سفير جمهورية موزمبيق، وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية، ومرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان.
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