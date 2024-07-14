ضبط 3 فى واقعة قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية بالشرقية وبصحبته آخران يحوزان أسلحة بيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 08:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية، وقيام المرافقين له بالخروج من نوافذ السيارة وحملهم أسلحة بيضاء بطريق ههيا الدائرى بمحافظة الشرقية، مما يعرض حياة المواطنين وحياتهم للخطر.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد السيارة المشار إليها، وضبط قائدها مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة إبتهاجاً بعرس إحدى الفتيات بالقرية، وكان برفقته طالبان مقيمان بذات الدائرة، تم ضبطهما وبحوزتهما قطعتى سلاح أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المذكورين والسيارة المستخدمة فى الواقعة.