الداخلية تكشف حقيقة فيديو قتل بإحدى مناطق القليوبية.. وتؤكد: خاص بجريمة فى كولومبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 08:26 مساءً - فى إطار تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب واقعة قتل والزعم بوقوعها بإحدى المناطق بمحافظة القليوبية.





بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن تلك الواقعة حدثت بمدينة كوكوتا بدولة كولومبيا بتاريخ 14 يناير الماضى، وتم تداول مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى بذات الدولة.





وقالت وزارة الداخلية إنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على بث مقطع الفيديو بصورة مغلوطة.