متحدث الوزراء يُعلن انتهاء أزمة نقص الأدوية بهذا الموعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 09:31 مساءً - زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشأن انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إن مدبولي أكد على ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، بعد رصد عدد من الشكاوى في هذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج.

وتابع "المشكلة سببها كان نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، والأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة".

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال الحمصاني: وزارة التنمية المحلية قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، وتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما تم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه تم التوجيه بالمتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة.