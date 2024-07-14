الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط يزور دير مارجرجس بمصر القديمة

واصل قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللّاهوتيّ في جامعة البلمند، لبنان، ورئيس رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط A.T.M.E، والدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، زيارة الحج إلى دير مارجرجس بمصر القديمة التابع لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.





وزارا حصن بابليون الروماني برفقة قدس الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي، رئيس الدير، ومنسقة العلاقات الإعلامية الكنسية في المجلس الإعلامية ليا عادل معماري.

وتفقد الجميع الحصن وتعمقوا في أقسامه واطلعوا على محتوياته، وزاروا الكنائس بداخله، وقبور البطاركة وقبور الشهداء القديسين الجدد وكل ما يحتويه.

وتجدر الإشارة وبحسب المعلومات، إلى أنه وبعد تأسيس مدينة القاهرة في ٩٧٠م، تغير اسم المنطقة التي كان يقع فيها حصن بابليون إلى مصر العتيقة أو مصر القديمة.

وخلال هذه الفترة كان الحصن معروفًا باسم قصر الروم وقصر الشمع، وطبقا للتقليد المسيحي، فإن حصن بابليون هو المكان الذي استقرت به العائلة المقدسة أثناء هروبهم إلى مصر.

وسجن القديس جرجس في الحصن نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي، ولهذا السبب يمثل دير وكنيسة القديس مارجرجس في مصر القديمة أحد أهم المزارات المقدسة لدى الأرثوذكس.