أخبار مصرية

الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط يزور دير مارجرجس بمصر القديمة

0 نشر
مينا أشرف 2024-07-14 19:32 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

جدة - نرمين السيد - جانب من زيارة الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط

واصل قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللّاهوتيّ في جامعة البلمند، لبنان، ورئيس رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط A.T.M.E، والدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، زيارة الحج إلى دير مارجرجس بمصر القديمة التابع لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

جانب من زيارة الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط

وزارا حصن بابليون الروماني برفقة قدس الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي، رئيس الدير، ومنسقة العلاقات الإعلامية الكنسية في المجلس الإعلامية ليا عادل معماري.

وتفقد الجميع الحصن وتعمقوا في أقسامه واطلعوا على محتوياته، وزاروا الكنائس بداخله، وقبور البطاركة وقبور الشهداء القديسين الجدد وكل ما يحتويه.

جانب من زيارة الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط

وتجدر الإشارة وبحسب المعلومات، إلى أنه وبعد تأسيس مدينة القاهرة في ٩٧٠م، تغير اسم المنطقة التي كان يقع فيها حصن بابليون إلى مصر العتيقة أو مصر القديمة.

وخلال هذه الفترة كان الحصن معروفًا باسم قصر الروم وقصر الشمع، وطبقا للتقليد المسيحي، فإن حصن بابليون هو المكان الذي استقرت به العائلة المقدسة أثناء هروبهم إلى مصر.

وسجن القديس جرجس في الحصن نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي، ولهذا السبب يمثل دير وكنيسة القديس مارجرجس في مصر القديمة أحد أهم المزارات المقدسة لدى الأرثوذكس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط يزور دير مارجرجس بمصر القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا