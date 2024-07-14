نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ليوم الاثنين 15 يوليو 2024: تحذيرات من ارتفاع نسبة الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس ليوم غد الاثنين 15 يوليو 2024 في كافة المحافظات، حيث يتوقع أن تسجل الرطوبة أعلى معدلاتها على مدار اليوم، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 عصرًا.

ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثيراتها



ذكرت الهيئة في بيان لها أن نسبة الرطوبة ستستمر في الارتفاع، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% في وسط النهار.

تعتبر هذه النسبة كبيرة جدًا، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، حيث تؤدي الرطوبة العالية إلى زيادة التعرق والشعور بالحرارة المعلنة في النشرة الجوية.

توقعات الطقس لشهر يوليو وأغسطس



توقعت الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، اللذين يعتبران الأعلى في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال النهار وحارًا رطبًا في الليل.

تفاصيل حالة الطقس ليوم الاثنين



يتوقع أن تكون حالة الطقس يوم الاثنين شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، وحارة رطبة ليلًا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن القاهرة ستسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 38 درجة مئوية، بينما تسجل المحافظات الساحلية 35 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة في مدينة أسوان لتصل إلى 45 درجة مئوية.

تحذيرات للملاحة البحرية



حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر.

ودعت الأرصاد المصطافين إلى توخي الحذر ومراعاة التعليمات للحفاظ على سلامتهم.

حالة البحر



- البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

- خليج السويس: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية.

نصائح لمواجهة الطقس الحار



- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على الترطيب.

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة.

- استخدام واقي الشمس عند الخروج.

- البقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان.