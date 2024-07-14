نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- متحدث الحكومة يعلن موعد أنتهاء أزمة قطع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول اجتماع له مع المحافظين الجدد، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الرؤية الشاملة التي تم وضعها للمرحلة المقبلة في المحافظات.

ركز الاجتماع على تقييم أداء المحافظين وتفعيل دور نوابهم، بالإضافة إلى إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية والاستفادة من قدراتهم.

تقييم أداء المحافظين وتفعيل دور النواب

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم.

هذا التمكين يشمل إعطائهم ملفات ومسؤوليات واضحة، بالإضافة إلى متابعة أدائهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما تم التأكيد على إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

مواجهة التحديات اليومية وضبط الأسعار

من النقاط الهامة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي ضرورة مواجهة التحديات اليومية والتعامل الفوري مع القضايا المجتمعية.

الدكتور مدبولي وجه بضرورة ضبط أسعار السلع وزيادة المعروض منها في المحافظات.

كما تم التركيز على تسريع إجراءات التصالح في ملف البناء لضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تدريب الموظفين وتطوير منظومة التصالح

أوضح الحمصاني أن وزارة التنمية المحلية قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات للعمل بمنظومة التصالح.

تم تحديد مسؤولين عن هذا الملف في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء.

كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لتطوير منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح، تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.

متابعة يومية لمنظومة التصالح ومنع المخالفات

تم التوجيه بضرورة المتابعة اليومية لإجراءات العمل بمنظومة التصالح، مع التأكيد على رؤساء المدن بتسريع وتيسير الإجراءات على المواطنين.

في الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولات لتبوير الأراضي أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبانٍ مخالفة.

موقف الكهرباء وتكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود

تابع رئيس الوزراء موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف، والتي من المتوقع أن تنتهي مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وأكد الحمصاني أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

توفير نواقص الأدوية وحل مشكلة السيولة الدولارية

تطرق الحمصاني إلى مشكلة نواقص الأدوية، حيث وجه الدكتور مدبولي بضرورة العمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج.

أوضح الحمصاني أن سبب المشكلة كان نقص السيولة الدولارية، وأن الأزمة بدأت تنفرج مع توفر السيولة اللازمة. من المتوقع أن تنتهي مشكلة نواقص الأدوية خلال الأسابيع المقبلة.