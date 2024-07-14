وزير الشؤون النيابية: برنامج الحكومة يستهدف استكمال مسيرة التنمية المستدامة

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جدة - نرمين السيد - وزير الشؤون النيابية
واستعرض الوزراء ونوابهم برامج العمل والملفات الخاصة بوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، واتسمت المناقشات خلال تلك الجلسة بأنها بنّاءة وهادفة، وأثرت الاجتماع بالعديد من الرؤى والأفكار المبتكرة.
وصرح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنَّ برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب يعمل على فتح مجالات أوسع وزيادة الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير السلع الأساسية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وكذلك البنية التحتية.
ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أنّ المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أنَّ الحكومة برئاسة الدكتور مدبولي تولي أيضا اهتمامًا كبيرًا بملف المياه من خلال خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر.
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