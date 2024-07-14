مراسلة برنامج "المهرجان": الممشى السياحي هو المتنفس الأمثل للعائلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - استعرضت خلود الرفاعي مراسلة برنامج "المهرجان"، المذاع على قناة دي ام سي، أجواء اليوم الرابع من فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية ورصدت الاقبال على الممشى السياحي.

وقالت خلود الرفاعي في رسالة لبرنامج "المهرجان": إن الممشى السياحي المتنفس الأمثل للعائلات والأطفال من تصميمات ودراجات ومطاعم، مؤكدة أن الاقبال من الصباح كبير والمشهد رائع والمكان يشهد فعاليات كثيرة خاصة بالعائلات من عروض فنية وترفيهية خاصة بالأطفال وما يحدث خلال الايام الماضية بمهرجان العلمين نجاح وتنوع وجودة.

وتابعت: "كنا موجودين النسخة الماضية من مهرجان العلمين وكان الموضوع مجرد فكرة وهو الان أكبر مهرجان سياحي ترفيهيي في مصر والشرق الاوسط بمعايير عالمية وفي براندات عالمية واقبال اكبر والتصميم في المدينة على الطراز الاوروبي".