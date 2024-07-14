ميكالي: راض عن الأداء بودية أوكرانيا.. جربنا لاعبين ونستعد للعراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـمنتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم، عن رضاه بالأداء الذي قدمه اللاعبون في ودية أوكرانيا في إطار الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

أضاف ميكالي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "قدم لاعبونا أداءً قويًا ومنظمًا أمام خصم قوى، وظهرنا بمستوى مميز تحديدًا في الشوط الثاني وكنا الأقرب للفوز، و قمنا بتجربة أكثر من لاعب، ونستعد من الآن لودية العراق، ثم انطلاق الاوليمبياد.

شهد المباراة محمد خلمي مشهور رئيس البعثة في فرنسا، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع العراق وديا الأربعاء المقبل في ختام معسكر بوردو، ثم يغادرون إلى نانت لبدء المباريات الرسمية بمواجهة الدومينيكان في الجولة الافتتاحية للأولمبياد .