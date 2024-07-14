شوط أول سلبى فى قمة إسبانيا ضد إنجلترا بنهائى يورو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الإسباني ونظيره إنجلترا، المقامة بينهما حاليا على الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتبادل المنتخبان الهجمات فى الـ45 دقيقة الأولى من زمن المباراة لكن بدون فرص حقيقية للتهديف من الجانبين.

وأصبح لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، أصغر لاعب في تاريخ اليورو والبطولات الكبرى يلعب المباراة النهائية بعمر 17 عامًا ويوم واحد متخطيًا الأسطورة البرازيلية بيليه الذي شارك في نهائي كأس العالم بعمر 17 سنة و249 يوماً ضد السويد عام 1958.

وسجل أساطير المنتخب الإسباني في حقبته الذهبية تشافي هيرنانديز وإندريس إنييستا وديفيد فيا، حضورهم في الملعب الأولمبي ببرلين، لمشاهدة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويعد الثلاثي من العناصر الأساسية لمنتخب الماتادور في حقبته الذهبية الفائز بلقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا، كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي.

الوسط: بوكايو ساكا، ماينو، رايس، لوك شاو.

الهجوم: بيلينجهام، فودين، هارى كين.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيمريك لابورت، كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.

إسبانيا ضد إنجلترا

ويسعى منتخب الماتادور لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يبحث المنتخب الإنجليزي عن لقبه الأول فى يورو 2024.

ونجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 1964، 1984، 2008 و2012، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي في نصف نهائي النسخة الحالية بنتيجة 2 – 1.

بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره منتخب هولندا، بهدفين مقابل هدف.

ويسعى المنتخب الإسباني، في مباراة الأحد، لتحقيق لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب البطولة، حيث يتساوى مع ألمانيا برصيد 3 ألقاب، بينما يحلم منتخب إنجلترا لحصد اللقب للمرة الأولى.

ويتفوق منتخب الأسود الثلاثة على لا روخا فى المواجهات المباشرة عبر التاريخ بمختلف المسابقات، حيث حقق المنتخب الإنجليزي الفوز في 14 مباراة مقابل 10 انتصارات للمنتخب الإسباني، وحسم التعادل 3 مباريات، سجل المنتخب الإنجليزي 49 هدفا في المقابل أحرز المنتخب الإسباني 34 هدفا، وانتهت المواجهة الأخيرة بينهما في 2018 بفوز الإنجليز 3-2 في لقاء أقيم بدور الأمم الأوروبية بنسختها الأولى.

وتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، محققا الفوز في 3 مباريات بالانتصار على كرواتيا 3 – 0، وإيطاليا 1 – 0 وألبانيا 1 – 0، وتأهل المنتخب الإسباني للدور ثمن النهائي في مواجهة جورجيا، بنتيجة 4 – 1.

وتمكن الماتادور، من إقصاء المنتخب الألماني بنتيجة 2 – 1، في الوقت الإضافي، قبل أن يهزم فرنسا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر "لاروخا" هو أول منتخب في تاريخ البطولة، يحقق 6 انتصارات متتالية، حيث سجل 13 واستقبل 3، فيما يعتبر داني أولمو هو هداف الفريق بـ3 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 3 مرات.

في المقابل تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من الانتصار على صربيا، بهدف دون رد ثم التعادل مع الدنمارك 1 - 1، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سلوفينيا.

وفي الدور ثمن النهائي، عبر المنتخب الإنجليزي على حساب سلوفاكيا بنتيجة 2 – 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، وواصل المنتخب الإنجليزي مشواره الصعب بالفوز على سويسرا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح 5 - 3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1 – 1.

وعبر منتخب الأسود الثلاثة إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره المنتخب الهولندي بنتيجة 2 – 1، في دور نصف النهائي، وسجل المنتخب الإنجليزي خلال مشواره 7 أهداف واستقبل 4 والهداف هو هاري كين بـ3 أهداف، وخرج بشباك نظيفة مرتين.