"الساحر" يبهر زوار مهرجان العلمين.. والأسر: مدينة أوروبية على أرض مصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - عرض برنامج "العالم فى العلمين"، المذاع على شاشة سى بى سى، عروضا ترفيهية للمهرجين وعروضا مختلفة لـ"الساحر" والذى شارك جمهور مدينة العلمين الجديدة فى هذه العروض والألعاب ليدخل عليهم البهجة والفرحة وأبهرهم بما قدمه لهم، كما شهدت المدينة عرض لفرقة الفنون الشعبية.

وعبر الزوار والأسر المصرية والعربية والأجنبية عن سعادتهم بالتواجد فى المدينة وانبهارهم بما رأوه فيها من تطور وبرامج ترفيهية وشواطئ مجانية وخاصة، وأغانى لمطربين عالميين، وبرامج ثقافية وتوفر جميع الخدمات التى تدعو للاستمتاع بأجواء المدنية الجميلة.

وأكدت الأسر أن المنطقة تطورت والمدينة جميلة وأدعو الجميع للحضور إلى المدينة للاستمتاع، "دى مدينة أوروبية على أرض مصرية". وتوجه الشباب الذين يمارسون الرياضة بالمدينة بالشكر للشركة المتحدة على ما قدموه للمهرجان.

ويتضمن مهرجان العلمين، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية وفعاليات ترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان "نبتة" للطفل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.