«أسس وشروط الخدمة» في عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - أذيعت، اليوم الأحد، كلمة للأب القس رافائيل فتحي كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إرسالية السبعين رسولًا" في إنجيل لوقا والأصحاح العاشر، مشيرًا إلى مخاطر الإرسالية، ولكن الله يُشجعنا ولا يتركنا أبدًا، "وَالْحَاصِدُ يَأْخُذُ أُجْرَةً وَيَجْمَعُ ثَمَرًا لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، لِكَيْ يَفْرَحَ الزَّارِعُ وَالْحَاصِدُ مَعًا" (يو 4: 36). ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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