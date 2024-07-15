منتخب إسبانيا يستعيد عرش أوروبا ويتوج بطلا لـ يورو 2024 على حساب إنجلترا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:36 صباحاً - توج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024 بعدما تغلب على نظيره المنتخب الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة "يورو 2024".

ونجح منتخب الماتادور فى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي فى الفوز بلقبه الأول فى يورو 2024.

وتوج المنتخب الإسباني، بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه سنوات: 1964، 2008، 2012، وأخيرا 2024، لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب البطولة، متفوفا على منتخب ألمانيا برصيد 3 ألقاب.



إسبانيا ضد إنجلترا

أحرز نيكو ويليام الهدف الأول لصالح إسبانيا من صناعة النجم الشاب لامين يامال بالدقيقة 47 من زمن المباراة.

ونجح النجم الشاب كول بالمر في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي بالدقيقة 73 من زمن المباراة.

وأضاف ميكيل أويارزابال هدف الفوز القاتل لمنتخب إسبانيا ضد إنجلترا بالدقيقة 87 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا، كالتالى..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي.

الوسط: بوكايو ساكا، ماينو، رايس، لوك شاو.

الهجوم: بيلينجهام، فودين، هارى كين.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيمريك لابورت، كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.

إسبانيا ضد إنجلترا

ونجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 1964، 1984، 2008 و 2012، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي في نصف نهائي النسخة الحالية بنتيجة 2 – 1.

وتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، محققا الفوز في 3 مباريات بالانتصار على كرواتيا 3 – 0، وإيطاليا 1 – 0 وألبانيا 1 – 0، وتأهل المنتخب الإسباني للدور ثمن النهائي في مواجهة جورجيا، بنتيجة 4 – 1.

وتمكن الماتادور، من إقصاء المنتخب الألماني بنتيجة 2 – 1، في الوقت الإضافي، قبل أن يهزم فرنسا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره منتخب هولندا، بهدفين مقابل هدف.