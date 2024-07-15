مخرج افتتاح مهرجان العلمين: كان حلما بالنسبة لي أشكر عليه الشركة المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:36 صباحاً - أكد محمد خليفة مخرج حفل افتتاح مهرجان العلمين، أن تجربة اخراج حفل افتتاح مهرجان العلمين مختلفة وكانت حلم بالنسبة له إخراج هذا العمل، موجها الشكرة للشركة المتحدة على إتاحة التجربة، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة اختاروا التصميم وهي فكرة ذكية تحقق مساحة تدخل المشاهد في عوالم مختلفة.

وأضاف محمد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، على القناة الأولى، أنهم كانوا يريدون من أغنية فلسطين أن تظهر بشكل عالمي وليس كعربي فقط، مضيفا: "لازم يكون في مشاعر وعملنا حدوته واحدة كنا عايزين الافتتاح مدته مش كبيرة ويكون الغناء والمزيكا جزء كبير منه".

وأشار المخرج محمد خليفة، إلى أن الإمكانيات التي كانت متوفرة لإخراج حفل افتتاح مهرجان العلمين كبيرة وكان في 70 راقصا يشاركون في حفل الافتتاح، مؤكدا أن أغنية دينا الوديدي كانت معبرة عن الوضع والدعم للقضية الفلسطينية.