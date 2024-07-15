بـ درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية لهذا اليوم، الاثنين، إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما من المتوقع أن يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.





أما ليلاً، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة رطبًا على أغلب مناطق البلاد، ومعتدلاً الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، فإن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في جنوب البلاد.

وعن حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وتهب الرياح السطحية شمالية غربية.

أما في البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة أيضًا مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 32 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 24

العريش 35 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 20

كاترين 31 18

الطور 40 28

طابا 37 25

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 39 26

رأس غارب 39 30

الغردقة 40 31

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 31

شلاتين 40 30

حلايب 37 30

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 30

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 41 28

الأقصر 41 29

أسوان 42 30

الوادي الجديد 42 27

أبوسمبل 42 29