للطلاب وأولياء الأمور.. موعد ظهور نتائج الثانوية العامة

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مصر بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، والتي من المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنها في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.





تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الزمنية المعدة من قبل الوزارة لضمان سير سلس وفعال لأعمال الامتحانات، التصحيح، والمراجعة.

وينتظر الجميع معرفة نتيجتهم برقم الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما تستمر أعمال الامتحانات حتى الانتهاء من الامتحان الأخير لشعبتي أدبي وعلمي علوم، بالإضافة إلى الامتحانين النهائيين لشعبة علمي رياضة.

في إطار الإعداد النهائي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في مصر، ينتظر الطلاب وقتا مهما حيث يبقى لهم امتحانات قليلة قبل الانتهاء من الدور الأخير من الامتحانات.

يتضمن جدول الامتحانات المتبقي للطلاب امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة علمي رياضة، وأيضًا امتحان مادة الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

تنتهي الامتحانات النهائية للثانوية العامة لعام 2024 يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة علمي رياضة.