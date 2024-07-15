نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الإثنين 15 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إنه يتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء مصر اليوم الإثنين 15 يوليو 2024 وغدًا الثلاثاء 16 يوليو.

توقعات الطقس اليوم:

يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح بين 30 و40 كم/س وارتفاع أمواج بين 1.5 و2.5 متر.

الرياح ستكون معتدلة وقد تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، مما قد يسبب إثارة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد

توقعات الطقس خلال الأيام القادمة

من المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يوليو.

حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى متران، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



يتضمن الجدول درجات الحرارة العظمى المحسوسة المتوقعة اليوم على مختلف محافظات ومدن مصر، والتي تتراوح بين 31 درجة في كاترين و45 درجة في شرم الشيخ.