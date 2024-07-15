وزير الخارجية يهنئ الشيخ عبد الله بن زايد على منصبه الجديد

جدة - نرمين السيد - السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد مع الشيخ عبد الله بن زايد، لتهنئته على توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات، قائلاً: "وشائج التعاون الوثيق والروابط العميقة تظل دائماً السمة التي تتميز بها العلاقات بين مصر والإمارات".

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