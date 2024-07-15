وزير العمل: توفير كل الإمكانيات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم

تفقد وزير العمل محمد جبران، سير العمل داخل مديرية عمل محافظة الجيزة، إذ استقبله خلالها محمد رمضان وكيل المديرية.





وبحسب بيان اليوم الإثنين، زار الوزيرمكاتب العاملين بالمديرية واستمع إلى رؤيتهم في تطوير العمل، والنهوض به داخل هذه المحافظة الهامة.

وأكد الوزير جبران تعهده بتوفير كل الإمكانيات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وحث جبران العاملين بالمديرية على تكثيف الجهود، موضحا أن مديريات العمل، واحدة من أبرز أذرع وزارة العمل، والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، وتنفيذ كل الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها.