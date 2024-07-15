نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 15 يوليو 2024: انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على معظم المناطق اليوم وغدًا الثلاثاء.

وتضمن البيان الرسمي الذي نُشر على صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى تحذيرات خاصة بالملاحة البحرية.

تفاصيل حالة الطقس

درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

خلال الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم المناطق، ومعتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

الرياح وحالة البحر

حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 40 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 إلى 2.5 متر.

تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق جنوب البلاد.

حالة البحر المتوسط

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة أيضًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

مدن شمال مصر

القاهرة: العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية: العظمى 36، المحسوسة 38

6 أكتوبر: العظمى 36، المحسوسة 38

الإسكندرية: العظمى 33، المحسوسة 36

العلمين: العظمى 32، المحسوسة 35

مطروح: العظمى 31، المحسوسة 34

مدن وسط وجنوب مصر

الفيوم: العظمى 37، المحسوسة41

بني سويف: العظمى 37، المحسوسة 41

المنيا: العظمى 38، المحسوسة 39

أسيوط: العظمى 38، المحسوسة 40

سوهاج: العظمى 39، المحسوسة 42

قنا: العظمى 41، المحسوسة 44

الأقصر: العظمى 41، المحسوسة 44

أسوان: العظمى 42، المحسوسة 45

مدن البحر الأحمر