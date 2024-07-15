بعد قليل.. وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

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جدة - نرمين السيد - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني
وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن رؤساء ومسئولو أجهزة تنمية مدن أكتوبر الجديدة، والسادات، والسويس الجديدة، و15 مايو، واصلوا الجولات الميدانية لمتابعة ودفع أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات القومية التي تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة الجولات الميدانية لدفع العمل بالمشروعات.
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