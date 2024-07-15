- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وزيرة التضامن
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
جدير بالذكرأن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إذ يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا مرسي: 73 ألف أسرة جديدة تستفيد من «تكافل وكرامة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.