35 درجة في الظل.. الأرصاد تكشف آخر تفاصيل حالة الطقس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 35 درجة.

آخر تفاصيل حالة الطقس

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.