وزير الري: دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال معالجة المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة، واستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة، في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه، واستكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع، وتحديث نظم تشغيل البوابات.

دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوزارة

وأضاف "سويلم"، أنه سيتم تنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقًا لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول لـ الري الحديث، وزيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

وأشار إلى مجهودات الوزارة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويًا، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع واستكمال تأهيل 2000 كيلومتر أخرى، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقي وإنتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وتصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.