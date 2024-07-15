بحضور 4 وزراء.. لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب تختتم أعمالها اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الإثنين، بالاستماع الى بيانات السادة وزراء (الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التموين والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار الـ5 أيام الماضية استعرض خلالها السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيدًا من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية)، علاء فاروق (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي)، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانات السادة الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.

وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب