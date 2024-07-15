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مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - أسوان والعكس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - يقدم موقع دوت الخليج قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التي تعمل على خط (القاهرة - أسوان) والعكس، والتي تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

القطارات المكيفة والروسية على خط (القاهرة - أسوان):

1. قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 00:20 مساءً.

2. قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 00:50 مساءً.

3. قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط: موعد القيام الساعة 06:30 صباحًا.

4. قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 08:00 صباحًا.

5. قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 10:00 صباحًا.

6. قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 12:00 ظهرًا.

7. قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 14:00 مساءً.

8. قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر: موعد القيام الساعة 14:20 مساءً.

9. قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج : موعد القيام الساعة 14:00 ظهرًا.

10. قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج : موعد القيام الساعة 16:00 عصرًا.

11. قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان : موعد القيام الساعة 17:15 عصرًا.

12. قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان : موعد القيام الساعة 17:30 عصرًا.

13. قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط : موعد القيام الساعة 17:45 عصرًا.

14. قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 19:10 مساءً.

15. قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم): موعد القيام الساعة 19:20 مساءً.

16. قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 21:00 مساءً.

17. قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 20:00 مساءً.

18. قطار رقم 82 نوم القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 21:10 مساءً.

19. قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 22.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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