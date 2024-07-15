مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - أسوان والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - يقدم موقع دوت الخليج قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التي تعمل على خط (القاهرة - أسوان) والعكس، والتي تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.
القطارات المكيفة والروسية على خط (القاهرة - أسوان):
1. قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 00:20 مساءً.
2. قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 00:50 مساءً.
3. قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط: موعد القيام الساعة 06:30 صباحًا.
4. قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 08:00 صباحًا.
5. قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 10:00 صباحًا.
6. قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 12:00 ظهرًا.
7. قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 14:00 مساءً.
8. قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر: موعد القيام الساعة 14:20 مساءً.
9. قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج : موعد القيام الساعة 14:00 ظهرًا.
10. قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج : موعد القيام الساعة 16:00 عصرًا.
11. قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان : موعد القيام الساعة 17:15 عصرًا.
12. قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان : موعد القيام الساعة 17:30 عصرًا.
13. قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط : موعد القيام الساعة 17:45 عصرًا.
14. قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 19:10 مساءً.
15. قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم): موعد القيام الساعة 19:20 مساءً.
16. قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 21:00 مساءً.
17. قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 20:00 مساءً.
18. قطار رقم 82 نوم القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 21:10 مساءً.
19. قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان: موعد القيام الساعة 22.