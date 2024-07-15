انطلاق اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة بالنواب بحضور وزير الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:26 صباحاً - بدأ منذ قليل الاجتماع السابع، وقبل الاخير، للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير بدر عبد العاطي، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الثاني والأخير، المزمع عقده ظهر اليوم الأثنين، حضور كل من وزيري التموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار ال(5) أيام الماضية استعرض خلالها السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

ويترأس اللجنة الفرعية الخاصة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.