اختتام امتحانات طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية (2023 - 2024) بمادة التفسير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:26 صباحاً - يختتم اليوم الإثنين، طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024، بأداء امتحان مادة التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

واضاف رئيس القطاع فى تصريح له ، أن عملية التصحيح ستجري فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهي (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

ومن المقرر أن تكون نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية عقب الانتهاء من التصحيح ، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس حتى يتسني للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثانى الاستعداد لها. كما علن أعلن قطاع المعاهد الازهرية ،جدول امتحانات الدور الثانى للنقل، حيث تنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس يوم 20 يوليو وتنتهي يوم 24 يوليو، كما تنطلق امتحانات الدور الثانى للنقل الاعدادى يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 31 يوليو، أما النقل الثانوى يبدأ 24 يوليو وينتهى 3 أغسطس.