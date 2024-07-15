وزير العمل يقوم بزيارة مفاجأة لمديرية عمل الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:26 صباحاً - - توفير كافة الإمكانيات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم

- جبران يحث العاملين على تكثيف الجهود..ويؤكد:المديريات أذرع "الوزارة" في تنفيذ الخطط والأهداف "

في زيارة مفاجأة، تفقد محمد جبران، وزير العمل، سير العمل داخل مديرية عمل محافظة الجيزة ،استقبله خلالها محمد رمضان وكيل المديرية

وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، زار الوزير، مكاتب العاملين بالمديرية، واستمع إلى رؤيتهم في تطوير العمل، والنهوض به داخل هذه المحافظة الهامة.

وأكد الوزير جبران على تعهده بتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وحث جبران العاملين بالمديرية على تكثيف الجهود، مشيراً إلى أن مديريات العمل واحدة من أبرز أذرع وزارة العمل، والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع،وتنفيذ كافة

الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل .