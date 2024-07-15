نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 15 يوليو 2024: انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، حيث تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة عند هذا المعدل حتى يوم السبت المقبل.

ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة

على الرغم من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، أوضحت الهيئة أن الشعور بالحرارة لا يزال مرتفعًا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، التي بلغت نحو 50%.

هذا الارتفاع في الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة ويجعل من الصعب على الجسم التخلص من العرق، مما يسبب إزعاجًا للأشخاص الحساسين للرطوبة.

متوسط نسبة الرطوبة اليوم

- القاهرة: العظمى تتراوح بين 80% و85%.

- الوجه البحري والسواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 85% و90%.

ارتفاع درجات الحرارة المتوقع

بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

سيسود طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا على السواحل الشمالية.

كما يتوقع نشاط الرياح خلال الفترات المتقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

المدن الرئيسية

- القاهرة: العظمى 35، الصغرى 25

- الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24

- المنيا: العظمى 38، الصغرى 24

- مطروح: العظمى 31، الصغرى 25

- السويس: العظمى 38، الصغرى 24

- شرم الشيخ: العظمى 42، الصغرى 30

- الفيوم: العظمى 37، الصغرى 24

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة حالة الطقس وتقديم التحديثات اللازمة للمواطنين للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة.

يُنصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، خاصة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للظروف الجوية.