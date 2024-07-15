نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة للتعريف بأهداف المبادرة الوطنية الثالثة للمشروعات الخضراء وفئاتها ومعايير الترشح بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت محافظة الجيزة ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية الثالثة للمشروعات الخضراء الذكية،وذلك تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبمتابعة من هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وتأتى هذه الندوة في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات.

وذلك بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثالثة والمتاح التقدم لها حاليًا من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

وتناشد محافظة الجيزة جميع الفئات بأهمية المشاركة والتفاعل مع تلك المبادرة وسرعة التسجيل حيث أصبحت طريقة تقديم المشروع أسرع وأسهل بالمرحلة الثالثة عن المراحل السابقة من خلال الرد علي الأسئلة التى سيتم طرحها علي المتقدم للمشروع.

وخلال فعاليات الورشة استعرضت لمياء سامح، مسئول أول تقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ معايير تقييم المشروعات والتي تضم المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص، كما لفتت إلى أهم مراحل الدورة الثالثة للمبادرة، والتي تنتهي باختيار 18 مشروع الفائزين.

واستعرض عمر بيبرس، مسئول مشروع بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فئات المبادرة، مشيرًا إلى إنه ا تنقسم إلى فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، لافتًا إلى شروط وآليات المشاركة.

حضر الندوة ممثلى وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية ورئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقرر المجلس القومى للمرأة ومسئول الرائدات الريفيات ومديرى ادارات البيئة بالأحياء والمراكز وممثلين عن بعض ادارات ديوان المحافظة.

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