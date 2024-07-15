نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاطف مكرم: "أبلكيشن" لصندوق التكافل وبرامج ضد المخاطر تحاكي شركات التأمين الكُبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي عاطف مكرم المرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، إنه تقدّم بأوراق ترشحه في انتخابات الصندوق؛ بهدف توفير خدمات أفضل للزملاء الأعضاء، والتفرغ للعمل بجهد وإخلاص في سبيل الارتقاء بمستوى الصندوق.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن هناك أعضاء الصندوق تم فصلهم دون علمهم خلال السنوات الماضية؛ وذلك بسبب تأخّر سداد بعض المؤسسات الصحفية القومية لاشتراكاتهم، وتم فصلهم دون إخطار، وهو أمر يجب أن يعالجه مجلس إدارة الصندوق الجديد.

وأكد أن الدراسة الاكتوارية للصندوق تتم كل 5 سنوات، ويجب أن يتغيّر ذلك؛ نظرًا للحاجة إلى استثمار أموال الصندوق، بشكل يُدر دخلًا للأعضاء، وهو ما يستوجب أن تتم تلك الدراسة كل عام بشكل دوري.

وأوضح "مكرم" أن أموال الصندوق بلغت نحو 45 مليون جنيه في عام 2015، ثم تضاعفت حتى وصلت إلى 120 مليونًا، وذلك عن طريق تطبيق دراسة اكتوارية كانت من اقتراحه.

وعن تنفيذ "أبلكيشن" للصندوق، كشف "مكرم" أن هذا بهدف تسهيل تقديم الخدمات للأعضاء، وتسهيل خطوات دفع الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى عمل برامج ضد المخاطر تحاكي البرامج التي تعرضها شركات التأمين الكُبرى، بهدف التأمين على حياة العضو، وضد العجز، والوفاة أيضًا.

وتابع: "لائحة الصندوق ليست ضد الاستثمار، ولو كنا في حاجة لتعديل اللائحة بما فيه مصلحة الزملاء سنعمل على ذلك".