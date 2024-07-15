نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم - 15 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، تقريرها اليومي حول حالة الطقس في مختلف محافظات ومدن مصر، متنبئة بظواهر جوية متفاوتة تستمر على مدار اليوم.

الظروف الجوية المتوقعة اليوم

وفقًا للتقرير الصادر، من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على معظم المناطق في البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة تصل إلى نحو 50%.

وعلى السواحل الشمالية، يُتوقع أن يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا ومعتدلًا رطبًا ليلًا.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

ومن الملاحظ أنه سيبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على مختلف المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

الأرصاد الجوية حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تتوقع سرعة رياح تتراوح بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى متر ونصف المتر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

نلقي نظرة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن الرئيسية حول مصر:

- القاهرة: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 37 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 38 درجة مئوية.

- شرم الشيخ: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 45 درجة مئوية.

- الإسكندرية: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 36 درجة مئوية.

- أسوان: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 45 درجة مئوية.

توفر الهيئة العامة للأرصاد الجوية معلومات دقيقة ومحدثة عن حالة الطقس في مصر، مما يساعد المواطنين والمقيمين على التحضير بشكل أفضل لظروف الطقس المتوقعة.

ننصح الجميع باتباع التعليمات الصادرة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية الصعبة كاحتمالية اضطراب الملاحة البحرية وتقلبات في درجات الحرارة.