الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان الفلسفة والمنطقة وتوزيع الدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق وتوزيع الدرجات.. تصدرت تلك الجملة الأكثر بحثًا الأن من طلاب الثانوية العامة 2024 استعدادًا لأداء امتحان الفلسفة والمنطق المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية يوم الأربعاء القادم داخل لجان مراقبة ومؤمنه.

مواصفات امتحان الفلسفة والمنطقة وتوزيع الدرجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2024 شعبة أدبي، حيث يتضمن امتحان الفلسفة والمنطق سؤالين بنحو 4 درجات وفيما جاء عدد الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد 44 سؤال بنحو 56 درجة حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية حيث يكون نسبة الاختيار من متعدد 85 % والمقالي لا يتعدى الـ 15 % وفقا لطبيعة كل مادة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

يذكر أن طلاب الشعبة الأدبية وطلاب الشعبة العلمية” علوم” يختتمون ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الأربعاء القادم بعد أداء امتحاني الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي، والأحياء لطلاب علمي علوم، بينما يختتم طلاب الشعبة الرياضية يوم السبت القادم 20 يوليو 2024 بعد الانتهاء من أداء امتحان الديناميكا.